MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Francis Piovani, mãe da atriz Luana Piovani, detonou Pedro Scooby, após o surfista processar sua filha, com quem ele já foi casado.

Em seu perfil nas redes sociais, Francis disse que ficou "desorientada" com tudo que aconteceu e até precisou fazer uma massagem para melhorar.

"Parei para respirar um pouco, pensar no sentido da vida e ver se entendo o porquê", iniciou.

A mãe de Luana também falou sobre ingratidão, que ela classificou como "a pior característica" do ser humano, e afirmou que "quem cospe no prato que comeu é porco".

"Uma coisa tenho certeza é qual é a pior característica do ser humano: a ingratidão. Quem cospe no prato que comeu é porco. Ingratidão é coisa do demônio. Ingratidão é quando você esquece o bem que lhe foi feito, o prato de comida ofertado; o abrigo quando estavas ao relento.", afirmou Francis.

SCOOBY PROCESSA PIOVANI

Na manhã de hoje (26), Luana Piovani disse que está sendo processada pelo ex-marido Pedro Scooby, devido ao fato de ela ter exposto que o surfista não queria pagar a pensão dos três filhos: Dom e os gêmeos Liz e Bem.

"Cheguei aqui no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, mas funciona, por isso que eu faço", afirmou a atriz.

TRIBUNAL EM PORTUGAL SERIA MAIS FAVORÁVEL

Piovani alega que Scooby teria vantagem em abrir a ação no país europeu, onde ela mora com os filhos.

"Nessa semana mesmo, postei um caso de agressão onde a juíza deu o veredito que o agressor teria que levar a agredida para jantar (...). Só pra vocês entenderem porque ele abriu esse processo aqui, é mais fácil, o feminismo não existe, os direito das mulheres aqui são quase irrisórios. Se, por acaso, eu parar de falar, vocês já sabem o porquê: mais um macho alfa dentro do patriarcado conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas".

FOTOS NUAS NO PROCESSO

"Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, tem várias gravações de áudios meus com o Dom, cavucou mesmo, fez o negócio todo pensado. Tem fotos minha nua no meio do processo. Fiquei intrigada, não tava entendendo o que as minhas fotos, nua, tem a ver com o fato de ele querer que eu me cale..."

TIRAR A GUARDA DAS CRIANÇAS

Luana diz que, segundo sua advogada, o surfista deve ter a intenção de tirar a guarda dos filhos no futuro.

"Uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe, ele conseguiria tirar a guarda. Fiquei chocada, que ardiloso, que cruel (...) E aí entendi que preciso matar o Pedro dentro de mim".

Posteriormente, Pedro Scooby se manifestou por meio de sua assessoria e disse que a ação contra a ex é para "preservar a exposição dos filhos" na internet.

"A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à Justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente", diz a nota, postada por ele nos stories do Instagram.