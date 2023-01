SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A banda RBD anunciou nesta quinta-feira (26), nas redes sociais, que fará um show extra em São Paulo.

O grupo mexicano se apresentará no Brasil nos dias 17 e 18 de novembro, com a turnê "Soy Rebelde", no Allianz Parque.

A pré-venda da nova apresentação começa no dia 2 de fevereiro para clientes do banco BRB, e a venda geral em 3 de fevereiro.

O preço dos ingressos, disponíveis no site Eventim, irá variar de R$ 210,00 (meia-entrada da cadeira superior) a R$ 850,00 (inteira da pista premium).