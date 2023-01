SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 41, ficou irritada quando policiais bateram à sua porta, na noite de quarta-feira (25). Fontes disseram ao TMZ que a polícia recebeu várias ligações de fãs preocupados com a segurança da cantora após ela desativar sem avisar sua conta no Instagram.

A diva pop publicou nesta quinta-feira (26) uma mensagem no Twitter dizendo que ama os fãs, mas eles foram longe demais ligando para a polícia. "Como todos sabem a polícia foi chamada à minha casa com base em alguns trotes telefônicos. Eu amo meus fãs, mas desta vez as coisas foram longe demais e minha privacidade foi invadida."

Britney afirmou que a polícia não entrou em sua casa. Segundo ela, quando os policiais chegaram no portão perceberam que não havia problemas e foram embora. "Durante esse período da minha vida, eu realmente espero que o público e meus fãs, quem tanto me importo, possam respeitar minha privacidade daqui para frente", escreveu na rede social.

A cantora já desativou várias vezes sua conta na rede social, mas uma fonte disse que desta vez sem um motivo real. O incidente ocorreu alguns dias depois que ela anunciou que estava mudando seu nome na rede social para River Red.

A internauta @Shabnam_Danesh comentou que essas pessoas que acionaram a polícia não são fãs da cantora. "Eles são psicopatas obsessivos que acham que têm o direito de saber todos os detalhes de sua vida."

"Acho que se você não fosse tão enigmática em suas postagens, as pessoas não estariam tão preocupadas com sua segurança. Precisamos ouvir essas palavras da sua boca, não em postagens", escreveu a internauta @17andrearose.