SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BBB 23 desta quinta-feira (26) começou com muitas emoções. Depois da eliminação de Marília e retorno de Fred Nicácio para o reality, foi a hora do público ficar de olho na Prova do Líder. E cinco participantes já começaram sendo vetados da dinâmica: Domitila, Cezar Black, Gabriel Santana, Cristian e Gabriel Tavares. As líderes Bruna Griphao e Larissa puderam vetar duas pessoas cada e Fred Nicácio, que voltou do Quarto Secreto imune, barrou mais um.

A prova teve duas rodadas, mas só quem foi para a final foram as duplas Key Alves e Gustavo contra Amanda e Cara de Sapato. Depois de muita apreensão e correria, Amanda e Cara de Sapato ganharam a prova do líder. Porém, a prova não acabou por aí. A médica e o lutador tiveram que escolher a chave certa para o carro. Amanda tentou duas vezes, o carro não ligou. Na segunda vez de Cara de Sapato, ele ligou o carro.