SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mansão do rapper canadense Drake, em Beverly Hills, na Califórnia, foi furtada na noite de quinta-feira (26). Pela manhã da sexta-feira (27), policiais já haviam prendido um suspeito: um homem branco desconhecido que se encaixava no criminoso visto nas gravações de segurança.

Assim que a polícia chegou na cena do crime, bloco 9900 da Kip Drive, em Beverly Hills, o segurança que os acionou informou-os sobre o homem que "fez uma entrada não-autorizada" na propriedade do artista.

O homem foi levado à delegacia por furto, segundo o policial Moore Warren da polícia de Los Angeles, após ser encontrado perto da propriedade de Drake. A imprensa não foi informada oficialmente se o homem preso realmente levou algo da casa.

A mansão, que tem 2 mil metros quadrados, fica em um terreno de mais de 80 mil metros quadrados e tem uma garagem para 11 carros, elevador, adega para vinhos, 10 quartos e pelo menos 22 banheiros. A propriedade era do cantor inglês Robbie Williams anteriormente.

De acordo com o site americano TMZ, o rapper não estava na casa no momento do furto -no entanto, mesmo sem confirmação policial, afirmam que o suspeito estava carregando algo da casa quando foi preso.