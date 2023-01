SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A indicação surpresa de Andrea Riseborough para o Oscar de melhor atriz por seu trabalho no filme "To Leslie" está dando o que falar. A academia está conduzindo uma discussão sobre a revisão da campanha da artista em torno da promoção do filme até chegar a sua nomeação.

A campanha envolve vários artistas que ajudaram a divulgar com elogios ao filme de baixo orçamento e à atuação de Riseborough. Se o debate envolvia se o movimento infringiu alguma regra da Academia ou se apenas se utilizou do que tinha para chamar a atenção, uma postagem do perfil do filme no Instagram mostra que pode ter sido a primeira opção.

De acordo com a Variery, o post de suas semanas atrás citou a resenha de Richard Roeper para um jornal sobre os seus 10 melhores filmes de 2022, onde ele colocou o filme em quinto lugar. A publicação no instagram foi removida.

No trecho, Roeper cita atuação de Cate Blanchett em "Tár". "Por mais que eu admire o trabalho de Blanchett em 'Tár', minha performance feminina favorita este ano foi interpretada pela camaleônica Andrea Riseborough", diz o artigo. Isso pode ser visto como uma violação direta ao regulamento da premiação, que não aceita referência a outros indicados nas campanhas dos filmes. As regras dizem que "qualquer tática que destaque 'a competição' por nome ou títulos é expressamente proibida."

Apesar de o texto ser de um crítico, a postagem ainda foi feita na conta oficial do filme, o que pode ser visto como um problema.

A atriz Frances Fisher foi um dos "ativistas" da campanha de Riseborough também citou a lista de Roeper em seu perfil. Mas, distorceu o que o crítico quis dizer. "Richard Roeper escolheu Andrea Riseborough em # 5 de 10 para Melhor Atriz", escreveu ela, quando na verdade ele nomeou os melhores filmes e não as atrizes diretamente.

Na publicação, Fisher ainda marcou membros da academia, como Cher, Glenn Close, Alec Baldwin e Elizabeth Banks. "Existem atrizes maravilhosas na corrida, felizmente, apoiadas por campanhas publicitárias multimilionárias...", ele escreveu, em seguida pedindo para que os membros assistissem a "To Leslie" para entender o motivo de Andrea Riseborough ser indicada.

Uma reunião entre os diretores de cada braço da organização estaria marcada para a próxima terça-feira, 31 de janeiro, onde se espera que a questão da campanha seja debatida.