SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patricia Pillar retorna à Globo dois anos após romper contrato de quase quatro décadas com a emissora. Ela vai interpretar uma motorista de aplicativo em um dos episódios da série "Histórias (Im)Possíveis".

A informação foi publicada por Patrícia Kogut, de O Globo, na manhã deste sábado (28). À colunista, a atriz afirmou que esse é um projeto no qual está envolvida desde a criação e pelo qual tem "imenso carinho".

"No episódio 'Acesso', vou interpretar Meire, uma motorista de aplicativo. É diferente de tudo o que já fiz. Estou empolgada. Vou trabalhar novamente com a diretora Luísa Lima, com quem fiz 'Onde nascem os fortes'", disse Patricia Pillar à colunista.

A série terá cinco capítulos e vai abordar temas como trabalho doméstico, maternidade, mulheres indígenas, envelhecimento e racismo na dramaturgia.

A atriz também assina, ainda segundo Kogut, a direção artística do novo álbum do cantor e compositor Zé Renato, "Quando a Noite Vem", músico que foi seu marido por dez anos. O projeto será lançado em março pela gravadora Biscoito Fino.

Atualmente, Patrícia Pillar está no ar na novela "O Rei do Gado" (Globo, 1996) como Luana, uma trabalhadora do campo de rara inteligência que sobreviveu à tragédia que matou sua família e se envolve com o poderoso Bruno Mezenga (Antonio Fagundes).