SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista Tom Verlaine, nome influente na cena punk de Nova York e mais conhecido membro da banda Television, morreu neste sábado (28) aos 73 anos.

A informação foi anunciada por Jesse Paris Smith, filha de Patti Smith, que diz que sua morte acontece "após uma breve doença" e em Manhattan, nos Estados Unidos.

Um dos artistas que emergiram da CBGB, clube noturno de Nova York, Verlaine ficou conhecido por improvisações experimentais na guitarra e letras poéticas na carreira, que teve como grande pilar o Television. Ele também atuava como vocalista e serviu de compositor na maioria das canções.

O grupo se dissolveu depois de dois discos e, apesar de elogiado pela crítica, nunca foi um grande sucesso de vendas, mas foi o começo do músico como referência no mundo da música. Junto dos Ramones, do Blondie e do Talking Heads, o Television fundamentou uma nova geração da música.

Nascido em Denville, Nova Jersey, e batizado Thomas Miller, ele estudou piano e saxofone na infância e se decidiu pela carreira musical depois de ouvir "19th Nervous Breakdown", dos Rolling Stones.

A partir daí, ele adotou o nome Tom Verlaine como homenagem ao poeta francês Paul Verlaine. Suas influências ainda incluíam John Coltrane.

Depois da banda, Verlaine perseguiu carreira solo, começando com o álbum "Tom Verlaine" em 1979. Foram dez discos lançados no total, com o último, "Around", lançado em 2006. O artista também se reuniu em múltiplas ocasiões com os membros do grupo para shows -incluindo o Brasil, onde se apresentaram em múltiplas ocasiões.

Ele ainda colaborou com Patti Smith em canções como "Glitter in Their Eyes" e "Fireflies", bem como com o guitarrista James Iha, do Smashing Pumpkins, no disco "Look to the Sky". Ele ainda fez parte do supergrupo Million Dollar Bashers, formado com Lee Ranaldo e Steve Shelley, do Sonic Youth, os guitarristas Nels Cline e Smokey Hormel, o baixista Tony Garnier e o tecladista John Medeski.