SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo fez um "ensaio para o Carnaval", conforme ela mesma anunciou, na primeira noite do Festival de Verão Salvador, neste sábado (28). A cantora foi a atração principal do dia, que também teve Caetano Veloso com Gilberto Gil, Margareth Menezes com Majur e Larissa Luz e Criolo com Ney Matogrosso.

"Vamos ensaiar hoje para o Carnaval que é assim que vai ser", disse a cantora, há anos uma das maiores atrações da maior festa de rua do país. Ela dividiu o palco com duas gerações de cantoras -Vanessa da Mata e Luedji Luna.

Ivete celebrou o que chamou de tempo de "maior liberdade, progresso, amor e esperança". Mais comedida que no último Rock in Rio, quando fez um raro discurso político antes da eleição do ano passado, ela afirmou que o retorno das atividades presenciais depois da pandemia foi uma nova chance dada pelo tempo.

Depois, lembrou que "muitos países neste momento estão em guerra" ou "passando necessidades". Mas o Brasil, ela disse, vive "mais do que nunca no conforto da democracia", se opondo aos ataques golpistas deste mês em Brasília.

Com uma trajetória que se confunde com a do próprio festival, criado em 1999, Ivete celebrou a sua volta ao evento com desenvoltura e o público na mão. Mesmo suas músicas recém-lançadas, do EP "Chega Mais", deste mês, estavam na ponta da língua da plateia.

As mais novas apareceram logo no começo do show, incluindo "Cria da Ivete", que já é queridinha no TikTok. "Mundo Vai", de 2022, foi outra da leva recente que agradou.

À vontade, Ivete fez brincadeiras e recebeu o carinho do público. Em certa altura, a plateia gritou que ela era a melhor cantora do Brasil. "Chega de tanta humildade, eu aceito", ela disse, depois afirmando que aceitava o elogio por ser "a cantora de vocês".

Em outro momento, provocou os baianos com humor, dizendo "quem me acha gostosa canta".

Ivete lembrou da época de quando era vocalista da Banda Eva, quando surgiu para o cenário da música nacional. Puxou "Me Abraça", de 1995, e "Beleza Rara", de 1996, dois clássicos do grupo, estabelecendo uma atmosfera nostálgica e romântica.

Ainda cantou "Tempo de Alegria", "Abalou", a nova "Batucada", "Poeira" -esta com um arranjo arrastado de funk e citação a "Você me Vira a Cabeça", de Alcione- e "Festa", antes de chamar Luedji Luna ao palco.

Também baiana, a cantora, que dá uma abordagem contemporânea ao jazz, ao R&B e à música baiana, cantou "Acalanto", de seu primeiro álbum, e sua faixa mais conhecida, "Banho de Folhas". Ela recebeu o apoio de Ivete e da plateia, que cantou junto a música e também "Chorando se Foi", versão em português da lambada "Llorando se Fue".

Ivete fez o show que mais engajou o público no primeiro dia de Festival de Verão -ainda que em uma voltagem menor que Carlinhos Brown, em parceria com Àttooxxá e Duda Beat, horas antes. O apresentador do "The Voice" causou alvoroço comandando uma avalanche de timbales.

Ela ainda cantou com Vanessa da Mata, antes de puxar novamente suas apostas para o Carnaval deste ano -"Cria da Ivete" e "Só Love na Cabeça".

O show acabou depois de quase 2h, já na madrugada de domingo (29), quando parte do público já deixava o Parque de Exposições de Salvador, onde acontece o Festival de Verão.