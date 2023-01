SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval, um dos feriados mais festivos do calendário nacional, começa em três semanas e, segundo levantamento feito pelo Google, deve ser usado principalmente para o descanso.

Em questionários online respondidos por 1.500 brasileiros com mais de 18 anos, um terço (33%) disse que não vai viajar durante a pausa do Carnaval e usará os dias para descansar.

Mesmo entre os que se preparam para pegar a estrada (10% dos entrevistados), a maioria, 43%, diz que vai viajar para descansar em destinos próximos à natureza. Desses, 23% têm planos de sair do país mo período.

Dos entrevistados que vão viajar, 40% disseram que pretendem gastar menos neste ano, na comparação com 2022, principalmente porque estão cautelosos com as finanças (17%) ou porque a situação econômica piorou (12%).

As cinco cidades que mais atraem interesse de quem usa a plataforma para buscas sobre o Carnaval são Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Recife.

Segundo o Google, 30% dos que responderam ao questionário disseram ainda não ter decidido o que farão nos dias de folia carnavalesca.

Joana Cunha com Fernanda Brigatti, Paulo Ricardo Martins e Diego Felix