SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em resposta ao príncipe Harry, que revelou intimidades da família real no livro "Spare" ("O Que Sobra", na versão brasileira) e no documentário "Harry & Meghan" (Netflix), como brigas físicas entre ele e o irmão William, o rei Charles 3º poderá quebrar o silêncio sobre o assunto enquanto se prepara para uma entrevista para a BBC, emissora estatal britânica. As informações são do tabloide britânico Mirror.

Charles, 74, será coroado em 6 de maio e, ainda segundo o Mirror, teria pedido ao arcebispo de Canterbury para ajudar a chegar a um acordo para que Harry, 38, e Meghan Markle, 41, comparecessem ao evento histórico.

De acordo com o tabloide, o rei sentiria que a ausência do casal seria uma distração maior do que a presença deles em si. E, por essa razão, estaria disposto a oferecer concessões para persuadi-los a comparecer.

Se o palácio concordar com a entrevista à emissora estatal, Charles pode esclarecer o drama do chamado "Megxit" (uma referência ao "Brexit", a saída do Reino Unido da União Europeia), no qual Harry e Meghan deixaram de trabalhar como membros da família real.

Charles, o príncipe William, 40, e sua esposa Kate Middleton, 41, mantiveram silêncio após a exposição de Harry, que também incluem alegações como um desentendimento entre Meghan e Kate sobre vestidos e o relacionamento difícil dos dois príncipes com a rainha consorte Camilla, 75.

Enquanto o rei deseja ter o casal presente para sua coroação, o Mail on Sunday relata que o príncipe William tem reservas quanto à presença deles.

Fontes disseram ao jornal que o futuro rei estaria preocupado com o fato de seu irmão ofuscar o evento, usando-o como uma "manobra".