SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis anos após deixar as passarelas, Gisele Bündchen volta ao trabalho exibindo seu talento e suas curvas. A super modelo foi flagrada perto de Miami, nos Estados Unidos, fazendo uma sessão de fotos. As informações são da revista People.

A publicação afirma que a brasileira vestia um maiô Versace roxo metálico com capuz. Em várias fotos, Bündchen, 41, foi vista posando em postura sexy, com os joelhos na areia.

O retorno ao ofício que a deixou mundialmente famosa acontece três meses após o anúncio do divórcio entre ela e a estrela da NFL, o jogador Tom Brady, 45.

A modelo mais bem paga do mundo por 14 anos consecutivos parece estar voltando ao ritmo, segundo a publicação, após pausa para cuidar dos filhos Benjamin Rein, 12, e Vivian Lake, 9, e do enteado Jack, 15.

Bündchen, ainda, começa o ano trabalhando para campanha da marca de bolsas de luxo Louis Vuitton, um mês depois de fazer sua primeira aparição no tapete vermelho desde a separação, em jantar do 60º aniversário da Vivara em São Paulo.

"Ela está sobrecarregada com sua carreira nos próximos meses", disse uma fonte à revista People na semana passada. "Ela está ocupada tomando decisões e se sente feliz e mais resolvida do que há muito tempo."

Viagem a Costa Rica Há poucos dias, a supermodelo foi vista andando a cavalo na Costa Rica na companhia do professor brasileiro de jiu-jítsu Joaquim Valente, aumentando os rumores de romance, segundo o site Page Six.

Bündchen foi flagrada correndo com ele em Puntarenas, na Costa Rica. Eles foram fotografados juntos dois dias antes da derrota do time do Tampa Bay Buccaneers, do seu ex-marido, para o Dallas Cowboys, na final da NFL. Fontes próximas à modelo negam o romance.

Os boatos de que Gisele e Valente, 34, estariam namorando começaram em novembro do ano passado. Eles foram fotografados jantando com os filhos da modelo na Costa Rica dias após ela anunciar nas redes sociais o divórcio de Brady.

Valente tem uma academia de jiu-jítsu com irmão, sediada nos Estados Unidos, onde a modelo e os filhos praticam a arte marcial.