Carlinhos Maia, 31, e Luísa Sonza, 24, fizeram as pazes, na noite de sábado (28), após anos brigados. Os dois tiveram uma conversa nos bastidores de um show da cantora Anitta, em Recife (PE), e decidiram deixar as diferenças no passado.

"Fui ao show da Anitta, ela que foi no casamento da gente, uma energia tão massa, tão vibe. Encontrei com a Juliette, conversei muito com a Luísa Sonza. Poxa tivemos uma DR tão massa, tão legal. Quem acompanha a gente sabe o que aconteceu", contou o influenciador, na madrugada deste domingo (29), por meio do Instagram.

O famoso também falou do alívio em poder pedir perdão para as pessoas que machucou no passado. "Quem acompanhou a gente na época do meu casamento, eu acabei machucando algumas pessoas, a Luísa foi uma delas."

Carlinhos e Luísa romperam em 2019. À época, a cantora ficou ao lado do ex-marido, Whindersson Nunes, que havia decidido deixar de ser padrinho de Maia na véspera do casamento do influenciador digital com Lucas Guimarães.