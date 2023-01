SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há um ano, Tiago Leifert e Daiana Garbin tornavam público o diagnóstico de retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular, da filha. Neste domingo (29), o apresentador reiterou a importância do tratamento e disse que Lua ainda não tem previsão de alta.

"Faz um ano que eu e a Dai postamos aquele vídeo falando sobre o tratamento oncológico da nossa filha, a Lua. E o nosso objetivo era que pais pudessem procurar ajuda e diagnosticar seus filhos antes do que a gente conseguiu", disse Tiago Leifert.

"Deu certo. Nesse último ano, várias crianças que tiveram retinoblastoma conseguiram ir ao médico antes, graças aos sinais que falamos no vídeo. E a gente gostaria que continuasse funcionando [...] É muito importante levar a criança no oftalmo a cada seis meses", acrescentou ele.

Nos stories do Instagram, o apresentador comentou sobre o 16º mês de tratamento de Lua, de dois anos. "Tratamento oncológico é assim mesmo. É longo, é difícil. Tem altos e baixos, então, ainda sem previsão, ela vai continuar tratando."

No fim do ano passado, Tiago Leifert celebrou o retorno à Globo após se afastar da emissora em 2021 para se dedicar à filha. "Foi bom voltar, a vida deu uma melhorada", disse durante participação no "Domingão com Huck".