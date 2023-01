SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Tim Bernardes prepara um espetáculo inédito em homenagem a Gal Costa para o C6 Fest, novo festival internacional de música que será realizado no Rio de Janeiro e em São Paulo neste ano. O nome do artista é o segundo anunciado para o evento ?o primeiro foi o da cantora Weyes Blood.

Tim esteve presente no último show realizado por Gal, em setembro de 2022, e gravou com ela uma releitura do clássico "Baby", que integra o último álbum lançado em vida pela cantora. Seu tributo será apresentado na edição paulistana do C6 Fest, que ocorrerá no parque Ibirapuera entre 19 e 21 de maio.

No mesmo fim de semana, o festival também terá uma versão no Rio de Janeiro. Nascido a partir de uma parceria entre a Dueto Produções e o C6 Bank, o projeto pretende retomar o legado do Free Jazz Festival, realizado no eixo Rio-São Paulo entre 1985 e 2001.