SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante uma conversa no Quarto Deserto do BBB 23 (Globo), MC Guimê, Bruna Griphao e Gabriel falaram sobre o jogo de Fred Nicácio. No papo, o cantor disse acreditar que o médico está "mirando nele".

Gabriel: "O Fred Nicácio tá jogando e voltou pisando fofo, porque agora ele é o anjo, o monge budista..."

Guimê: "Ele tá muito mais perigoso como jogador. Ele tem que tomar muito cuidado para não perder a linha no game de novo. Porque quase se f*deu no game"

Indo na contramão da opinião dos amigos, Bruna afirmou que gosta de Nicácio.

Gabriel: "Você não pode esquecer o que ele fez e falou essa semana"

Bruna: "Mas eu sinto que ele gosta de mim e quer me proteger. Desculpa"

Guimê: "Adoro você e quero sua amizade lá fora, Bruna. Você é minha prioridade aqui, mas o cara tá com uma mira na minha cabeça, mano"

Gabriel: "Você não consegue visualizar que ele tá jogando?"

Bruna: "Mas nunca vi ele falando mal do Guimê pra mim"

Gabriel: "Mas ele é um dos mais jogadores. Hoje, na hora que fui no Contragolpe, ele falou 'segue o combinado' pra Domitila"

Bruna: "Mas a gente também tinha um combinado"

Gabriel: "Tudo bem, mas você acha que ele falaria mal do Guimê pra você?"