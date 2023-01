SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a madrugada, um dos assuntos do Quarto Deserto do BBB 23 (Globo) foi o comportamento de Fred Nicácio no confinamento. Na ocasião, Amanda confessou que está chateada com o fato do brother ignorar a sua presença na casa.

Amanda: "Desde que voltou [do Quarto Secreto], eu não consigo trocar uma palavra com ele direito. Eu vejo que ele é indiferente a minha presença".

A médica reclamou que tentou ter uma conversa com Nicácio sobre a área de atuação dos dois ?já que o brother também é médico? e disse que o ele não deu espaço para ela opinar.

Amanda: "Ele simplesmente ignorou que eu estava ali! Eu também sou médica, cara. Às vezes dá a impressão que eu nem sou médica, era como se só ele fosse"

Amanda: "Eu puxei o assunto para conversar, e sabe quando a pessoa não deixa você conversar? Só ela fala. Era como se eu não existisse"

Ricardo e Larissa, que estavam no quarto, opinaram sobre o assunto.

Ricardo: "Eu falei: 'Fred, posso ser sincero com você? Se amanhã no Jogo [da Discórdia] tiver uma placa de palestrinha ou palestra, eu vou dar para você"

Larissa: "A Amanda não é que nem a gente que pega, se mete e conversa. Às vezes, as pessoas não escutam o que ela tá falando e interrompem"