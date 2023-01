SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon-SP notificou a empresa Eventim Brasil cobrando explicações sobre problemas na venda de ingressos para shows do grupo RBD na capital paulista.

Fãs da banda relataram dificuldades para concluir a compra dos bilhetes na sexta (27) pelo site. Também foram apontados problemas na comercialização dos ingressos no estádio do Pacaembu.

Fenômeno dos anos 2000, o RBD se apresenta no Brasil em três shows da turnê "Soy Rebelde Tour", nos dias 17 e 18 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Com entradas esgotadas, o grupo anunciou show extra no dia 16 de novembro, em São Paulo.

A Eventim tem até esta terça (31) para responder aos questionamentos do Procon-SP.

O órgão quer que a empresa informe se identificou a origem dos problemas descritos nas reclamações e quais medidas foram adotadas. O Procon também procura esclarecer os seguintes pontos:

- Comprovação da carga de ingressos disponibilizados à comercialização (pré-venda e venda ao público em geral), em todas as modalidades e setores, para cada dia do evento;

- Forma de processamento e pagamento dos bilhetes vendidos pelo seu site e canais de venda físicos;

- Comprovação de mecanismos adotados pela empresa para evitar a comercialização na pré-venda e venda de ingressos individuais e/ou lotes a "cambistas" e empresas terceirizadas;

- Informações detalhadas sobre os custos relativos a aquisição de cada modalidade de ingresso, discriminando todos os valores incidentes -taxas, fretes, descontos promocionais dentre outros, apresentando;

- Cópia do material publicitário e das mídias de divulgação do evento, veiculados nos meios de comunicação e nas redes sociais pela organizadora e parceiros na pré-venda e venda.