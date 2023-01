Embora tenham se tornado uma febre nos últimos meses em São Paulo, os rooftops já eram os pontos preferidos dos restaurantes antes de começarem a abrigar baladas, bares e até teatros.

Espaços como o tradicional Terraço Itália, na República, e o Seen, no topo do Hotel Tivoli, em Cerqueira César, já aproveitavam os andares altos de edifícios e hotéis ao redor da cidade para oferecer ao público, mais do que um cardápio variado, uma vista para admirar a cidade.

Conheça abaixo cinco restaurantes que oferecem vistas para diferentes pontos da cidade.

*

RESERVA ROOFTOP

Com vista para o Parque Jardim das Perdizes, na zona oeste, o Reserva abriu as portas na última quinta-feira (26) e conta com cardápio assinado pelo chef Roberto Ravioli, servindo a parrilla -churrasco argentino com cortes nobres de carne bovina- e uma seleção de massas e hambúrgueres. Um jantar (parrilla ou massa mais bebida) sai por volta de R$ 150.

R. Marc Chagal, portão 2, Jd. das Perdizes. Qui. a dom., das 12h às 15h e das 18h à 01h.

THE VIEW BAR

Localizado no 30º andar do Transamérica Prime International Plaza, na alameda Santos, oferece uma vista para alguns dos principais pontos da cidade. Do alto do edifício é possível ver desde o Masp até o final da avenida Paulista. O menu conta com drínques, aperitivos e pratos como o filé mignon ao molho poivre, acompanhado de risoto de parmesão.

Al. Santos, 981, Jd. Paulista. Seg. a qui., das 18h às 00h; sex. e sab., das 18h às 2h.

NOTIÊ PRICELESS

Localizado no último andar do Shopping Light, o espaço é uma das melhores vistas para o Theatro Municipal de São Paulo. No menu degustação, há de cinco a dez etapas e pratos à la carte. Custam de R$ 260 a $ 390.

R. Formosa, 157, acesso pelo estacionamento do Shopping Light, República. Ter. a qui., das 12h às 23h; sex. e sáb., das 12h às 00h; dom., das 12h às 17h.

RISTORANTE E BAR LASSÙ

Na zona norte, o espaço ocupa um dos pontos mais altos de Santana e oferece vista para a Serra da Cantareira e o Pico do Jaraguá, além de conseguir observar os prédios da avenida Paulista ao longe. No cardápio, o restaurante tem como destaque o ravióli recheado de muçarela de búfala acompanhado de um molho de tomate e manjericão -custa R$ 95.

R. Conselheiro Saraiva, 207, Santana. Seg. a sex., das 12h às 15h e das 18h às 00h; sáb. das 12h30 às 16h; dom. das 12h às 17h.

HIGH LINE BAR

Na Vila Madalena, o bar e restaurante oferece em seu rooftop uma vista privilegiada para a praça do Pôr do Sole. Entre drinques e pratos assinados pelo chef Vinicius Oliveira, o destaque fica para o risoto de alho poró com filé mignon, que sai por R$ 64,90.

R. Girassol, 144, Vila Madalena. Ter. a sab., das 18h às 04h.