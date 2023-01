SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival Internacional de Histórias em Quadrinhos de Angoulême terminou neste domingo (29). O Grande Prêmio do festival foi entregue a Riad Sattouf, quadrinista francês de origem síria mais conhecido por "O Árabe do Futuro".

Esse prêmio funciona de forma similar ao Nobel de Literatura e o Prêmio Camões ao reconhecer os autores pelo conjunto da obra.

Sattouf é um dos poucos autores que ganharam o Fauve d'Or, prêmio de melhor álbum do evento, mais que uma vez. Seu quadrinho "O Árabe do Futuro", publicado no Brasil pela Intrínseca, é uma obra autobiográfica e acompanha os conflitos do Oriente Médio e a trajetória de sua família.

O quadrinista Martin Panchaud ganhou o prêmio de melhor álbum do ano por "La couleur des choses" ("A Cor das Coisas", em tradução livre). A obra, que não tem previsão de chegar no Brasil, inova visualmente ao representar os personagens como círculos coloridos, em uma arte que faz referência à computação gráfica.

A edição anterior tinha premiado o brasileiro Marcelo Quintanilha na categoria pelo quadrinho "Escuta, Formosa Márcia". Neste ano, nenhum quadrinho brasileiro concorria a melhor álbum do ano.

Cinco quadrinhos brasileiros concorriam a melhor quadrinho alternativo ao lado de outras 35 obras -o país foi o segundo com mais obras na categoria, atrás apenas da Índia. O vencedor, no entanto, foi o catalão Alex Purcet Grelori por "Forn de Calç" ("Fogo de Chão", em tradução livre).

O mangaká Hajime Isayama, criador de "Ataque dos Titãs", ganhou um prêmio especial da edição de 50 anos do evento. Os também japoneses Ryoichi Ikegami e Junji Ito receberam prêmios de honra.