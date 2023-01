SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marilyn Manson foi mais uma vez acusado de estupro, dessa vez de uma adolescente.

Uma ação submetida em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda (30) acusa o artista de ter abusado da mulher em 1995, quando esta tinha apenas 16 anos de idade. Ela preferiu manter sua identidade sob anonimato.

O documento ainda aponta que as gravadoras Interscope e Nothing Records "sabiam ou deveriam saber" que Manson "tinha um histórico de drogar e levar fãs ao backstage, aos ônibus e aos quartos de hotel", abusando sexualmente de menores e de mulheres de forma recorrente.

A acusação de estupro se junta a outras do mesmo porte contra o ator, acumuladas nos últimos anos e feitas por seis mulheres diferentes, incluindo as atrizes Evan Rachel Wood e Esme Bianco. O artista nega os crimes.

De acordo com o novo processo, Manson teria agredido sexualmente a vítima pela primeira vez depois de convidá-la a visitar o ônibus de sua turnê em Dallas, em setembro de 1995. O cantor teria voltado a cometer o crime em dezembro do mesmo ano, além de uma terceira vez durante uma turnê em 1999 -nessa última, ele teria forçado ela a fazer sexo com outras pessoas da equipe.

Nas duas primeiras ocasiões, o documento aponta também que havia pessoas da equipe do cantor nos ônibus. Ela ainda relata que o artista lhe deu entorpecentes.

Tanto os advogados de Manson quanto as gravadoras não se pronunciaram publicamente sobre o caso até o momento.