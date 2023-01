SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e influenciadora digital Geisy Arruda compartilhou com seguidores que foi furtada durante um voo para o Rio de Janeiro, na segunda-feira (30). Ela mostrou que, enquanto esperava a próxima conexão, comprou um perfume em uma loja.

Na partida, colocou o objeto embaixo do assento e não desconfiou que alguma coisa pudesse acontecer, já que o banco era o último, próximo ao banheiro. "Acabei de chegar no Rio de Janeiro. Acabei de desembarcar. Deixei o meu perfume no bolso de baixo da minha poltrona e vim correndo na loja. Simplesmente roubaram o perfume que comprei na Duty Free dentro da aeronave. O voo atrasou uma hora e meia, eu queria descer logo", disse emocionada.

"Simplesmente perdi meu perfume. Espero que quem encontrou tenha dias muitos felizes com ele'", completou. Já na cidade, a modelo citou que não se sente mais segura no Rio de Janeiro e criticou a falta de segurança.

"Fui a última a sair do avião. O Rio não é mais como eu achava que era, não é mais tão seguro. As pessoas falaram que não podia levar o celular, e não levei. O garçom disse que eu tinha horário para ficar na rua, fiquei assustada. Isso não é o Rio", lamentou.