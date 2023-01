SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando começou a se tornar um rosto conhecido, Neymar tinha uma pele que muitos brasileiros lutam para melhorar: oleosa, com acne e manchas. Porém, ao longo dos anos, enquanto ia ganhando fama mundial e passava a propagandear produtos que iam de aparelhos de barbear a cuecas, o rosto do jogador também passou por mudanças.

Os procedimentos mais recentes foram feitos pelo craque no último sábado (28). Desta vez, ele se submeteu a sessões de Liftera, que usa ondas de ultrassom para melhorar a flacidez e diminuir a gordura localizada na face, e de Futera, que emite ondas eletromagnéticas que renovam as células da região tratada, promovendo o rejuvenescimento da pele.

Esse é apenas o último de uma longa lista de cuidados que Neymar passou a adotar para melhorar a aparência. Vaidoso, o jogador gosta de experimentar novos tratamentos e é um paciente dedicado, segundo Juliana Neiva, dermatologista do atleta.

A médica, que há sete anos cuida da pele do astro da Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, explica que cada fase da parceria entre ambos exigiu um tratamento diferenciado. Se no começo eles lutavam contra a oleosidade e as temidas espinhas, atualmente ele já ganha elogios como a hashtag #peledebebe na conta de Instagram dela.

Segundo a profissional, Neymar pegou gosto pela rotina de skincare (cuidados com a pele), que mantém mesmo com a rotina intensa. Viajando constantemente e jogando em lugares com climas variados, a pele do jogador demanda cuidados específicos para os ambientes que frequenta.

"Agora, nos encontramos a cada três ou quatro meses e montamos uma rotina de acordo com a época do ano e os tipos de exposição", afirma ela. "A alta performance exige muita exposição a diversos fatores irritativos da pele, como sol, chuva, poeira e estresse psíquico."

Também existe uma preocupação pelo fato de alguns tratamentos dermatológicos precisarem do uso de medicamentos, que --se mal receitados-- podem interferir no rendimento do atleta e até resultar em um possível caso de doping. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Maurren Maggi, que foi afastada por dois anos do esporte após ser flagrada pelo exame antidoping em 2003 --na época, ela alegou que um creme depilatório aplicado teria sido o responsável pela introdução da substância proibida em seu organismo.

Com o jogador, Neiva explica que atenta para as substâncias presentes em cada prescrição e, na dúvida, conversa com o médico do clube. "Realmente, há muitas limitações que impedem que a gente possa fazer tratamentos para a melhora da pele. Mas precisamos checar as substâncias e estudá-las."

A única coisa que a dermatologista preferiu não responder foi quanto Neymar gastou para renovar sua pele. Perguntada sobre como era o combinado entre eles, a médica diz que essas informações são confidenciais.