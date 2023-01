SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval ainda não chegou, mas os famosos já estão aproveitando o clima festivo para curtirem as comemorações. Na noite de segunda-feira (30), celebridades como Malu Mader, Cris Vianna, Juliana Alves e Mariana Ximenes se reuniram para assistir o ensaio do Cortejo Afro, em Salvador.

As festividades também contaram com shows de Ludmilla, Alcione e uma apresentação das ex-dançarinas do É O Tchan, Sheila Mello e Scheila Carvalho. Entre outros nomes conhecidos estavam Silvero Pereira, Marcus Majella e Regina Casé.

Por meio de vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que a ex-Malhação Gabriela Medvedovski também marcou presença e dançou muito ao som de Psirico ao lado das colegas. Juliana assistiu a apresentação da cantora Luisa Sonza e do bloco de Carnaval Afro.

O Cortejo Afro é uma entidade cultural cuja vem de um terreiro de candomblé, o Ilê Axé Oyá, e busca reafirmar da cultura negra na Bahia.

Tags:

Salvador