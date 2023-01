SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Foi um caos, uma situação de pânico". É assim que o comerciante Claudio Govêa, proprietário do Bubu Restaurante, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, define a confusão que foi a venda presencial de ingressos do show do RBD, na última sexta (27).

Cadeiras arremessadas contra funcionários por pessoas que estavam na fila, copos e pratos quebrados e consumidores que saíram sem pagar são alguns dos prejuízos contabilizados por ele. "Quando os ingressos esgotaram, muitas pessoas na fila se revoltaram e começou o alvoroço. Uma funcionária minha machucou a perna", relata ele. "O restaurante fica ao lado da bilheteria e decidimos fechar às pressas. Ficamos sitiados", completa.

Govêa diz que não consegue diálogo com a Eventim, responsável pela venda dos bilhetes. Por conta disso, ele afirma que irá notificar extrajudicialmente a empresa para evitar que a situação se repita na próxima quinta (2) e sexta (3), quando novamente serão vendidos ingressos para shows do grupo mexicano em São Paulo. Procurada pela reportagem, a empresa não se pronunciou até a conclusão deste texto.

Fãs do RBD dizem que houve irregularidades na venda dos bilhetes e reclamam da atuação de cambistas. O Procon-SP notificou a Eventim cobrando explicações sobre os problemas relatados. A empresa tem até esta terça (31) para responder os questionamentos do órgão.

Claudio Govêa afirma que o estresse foi tanto na sexta (27) que ele decidiu não abrir o restaurante no sábado (28). "Não sabia o que poderia acontecer. Não fui avisado sobre reforço de segurança, sobre nada", diz. "E o sábado é o dia de maior movimento que eu tenho. Perdi um dia de faturamento que corresponde a cerca de 10% do meu rendimento mensal", lamenta.

Houve confusão também na venda presencial dos ingressos no Rio de Janeiro. Além disso, muitos fãs relataram problemas para concluir a compra dos bilhetes pelo site.

Fenômeno dos anos 2000, o RBD se apresenta no Brasil em quatro shows da turnê "Soy Rebelde Tour", nos dias 16, 17 e 18 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 19 de novembro no estádio Nilton Santos, no Rio.

Os ingressos dos dias 17 e 19 estão esgotados. Já os bilhetes para as apresentações dos dias 16 e 18 terão pré-venda exclusiva para clientes do Banco BRB na quinta (2), a partir das 10h. A venda geral para as duas datas começa no dia seguinte.

Conhecida por ser formada na novela "Rebelde", que estreou em 2004 e foi transmitida no Brasil pelo SBT, a banda continuou sua carreira mesmo depois do fim da trama e fez shows até 2009, se tornando um fenômeno no Brasil.

A turnê promove um reencontro de cinco dos seis integrantes nos palcos. Os ingressos para as apresentações de São Paulo custam a partir de R$ 420 (cadeira superior) a pista premium (R$ 850).