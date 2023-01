SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista e ex-BBB Pedro Scooby, 34, contou ao jornalista Leo Dias porque entrou com um processo contra a ex-esposa, Luana Piovani, 46. Ele solicita da Justiça de Portugal, onde a atriz vive, uma tutela de personalidade -o que impediria a loira de citar seu nome publicamente.

Motivação do processo: "Foi a primeira coisa que eu disse [à juíza do caso]: 'em momento algum eu estou aqui para desqualificar a mãe das crianças, como mãe ou como mulher. Não quero isso. Eu estou aqui para mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada'."

"Em momento algum eu mandei foto dela para advogada, e em momento algum do processo tem foto dela anexada nua, isso não existe. O que tem anexado é, em uma parte do processo, um print do perfil dela, com todas as fotos dela. Foto de vida, com as crianças, várias fotos."

Segundo Scooby, a primeira audiência do caso aconteceu nesta segunda (31), mas Luana não compareceu, tampouco sua advogada. O surfista afirma ainda que tentou contato com a loira antes do evento, mas ela se recusou a atendê-lo. "Vai lá e cancela aquele processo que eu penso em conversar com você", teria dito a atriz.

"Isso é para mostrar que ela tentou me 'agredir' em dois momentos: um com a Anitta e outro com a Vanessa Lopes. Era só para mostrar isso, que ela usava essas pessoas para me 'agredir', afirma ele.