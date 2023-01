RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Jefferson Machado, 27, morreu após sofrer um acidente na noite desta segunda-feira (30) em uma rodovia do Rio Grande do Sul, na altura do município Estrela. Ele estava acompanhado da namorada, Maiara Dastch, quando o carro do casal foi atingido por outro automóvel que tinha cruzado a pista em alta velocidade. O motorista havia furtado o veículo em outra cidade e fugia da polícia.

Jefferson morreu no local e Maiara acabou sendo socorrida e encaminhada para o Hospital de Estrela. Segundo informações da equipe do cantor, o estado de saúde dela é grave.

Em entrevista a imprensa gaúcha, o delegado Humberto Messa, responsável pela delegacia do município gaúcho, confirmou a prisão em flagrante do homem, que não teve a identidade revelada. Após o acidente, ele foi levado para o presídio de Lajeado. Messa ainda informou que o detento tinha passagens pela polícia e deverá responder por homicídio doloso, já que assumiu o risco de matar.

Além de cantor, Jefferson era também compositor das músicas "Digitando" e "Riquinha", alguns dos seus maiores sucessos. "Riquinha", por exemplo, contava com 27 mil visualizações no Youtube e mais de 18 mil ouvintes Spotify. O cantor ingressou na música aos 17 anos e há três anos seguia a carreira sertaneja. Horas antes da tragédia, Jefferson usou os Stories no Instagram para interagir com os fãs e avisar que iria divulgar a agenda do mês de fevereiro.