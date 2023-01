SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a exumação do corpo de Emílio Santiago, foi realizado um exame de DNA para comprovar a suposta paternidade de Aleksander Nunes dos Santos. O procedimento foi solicitado pelo TJ-RJ.

O resultado foi divulgado pelo escritório de advocacia Cantanheide & Gandra Maher, que representa Aleksander no caso. "Informamos que o resultado de DNA apresentado nos autos do processo foi negativo com 0% de compatibilidade", diz o comunicado.

O escritório confirmou que entrará com um pedido de impugnação. Segundo o comunicado, um teste de DNA realizado anteriormente apresentou 12% de compatibilidade entre Aleksander e o cantor.

O cantor Emílio Santiago morreu em 2013, aos 66 anos, após complicações no quadro clínico de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Segundo reportagem do jornal "O Dia", de 2019, Alekander foi criado pela mãe e o padrasto sem saber que era filho do artista. Ele teria procurado o pai biológico, mas nunca foi reconhecido legalmente como filho. Também não realizaram exames de DNA na época em que o cantor estava vivo.