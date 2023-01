O Coral da UFJF está com inscrições abertas para o processo de seletivo para a seleção de novos cantores para integrar o grupo. O coro é vinculado à Pró-reitoria de Cultura da UFJF e tem como sede de seus encontros e ensaios o Forum da Cultura/UFJF. As inscrições podem ser feitas até às 23h59min do dia 05 de fevereiro, por meio de formulário eletrônico com link disponível no Edital.

De acordo com o edital, as vagas oferecidas no processo seletivo têm por objetivo completar os naipes

que estiverem vocalmente desfalcados. Os naipes se dividem em SOPRANOS (vozes agudas femininas), CONTRALTOS (vozes graves femininas), TENORES (vozes agudas masculinas) e BAIXOS (vozes graves masculinas).

Ainda de acordo com o edital, as vagas oferecidas no processo seletivo têm por objetivo completar os naipes que estiverem vocalmente desfalcados. Os naipes se dividem em SOPRANOS (vozes agudas femininas), CONTRALTOS (vozes graves femininas), TENORES (vozes agudas masculinas) e BAIXOS (vozes graves masculinas).

Não é exigido que o candidato saiba ler partituras e/ou cifras. Qualquer interessado em participar do grupo, seja ele aluno da UFJF, servidor ou mesmo que não possua nenhum tipo de vínculo com a Universidade, desde que atenda aos pré-requisitos especificados no Edital de Seleção, pode participar do processo de seleção.

Serão três etapas de eliminatórias, com avaliação vocal individual, entrevista individual e avaliação vocal coletiva, na qual os candidatos participarão de um ensaio geral do Coral. Os aprovados na seleção iniciam

suas atividades em 1º de março.





Confira o Edital de seleção de cantores 2023/Coral da UFJF