SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alec Baldwin, 64, foi oficialmente acusado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que morreu baleada durante as filmagens de Rust, longa produzido e protagonizado pelo ator, quando este disparou em cena uma arma que não devia conter munição real.

RISCO DE PRISÃO

Hannah Gutierrez-Reed, responsável por gerenciar o uso de armas de fogo nos bastidores do longa, recebeu a mesma acusação. Se condenados, os dois podem pegar até cinco anos de cadeia.

NEGLIGÊNCIA

De acordo com o site TMZ, a promotoria optou pela acusação contra Baldwin ao constatar que ele não exigiu a presença de Gutierrez-Reed no set na hora em que a cena em questão seria rodada, mesmo sabendo que isso fazia parte do protocolo obrigatório de segurança.

INABILITADA

A própria contratação de Gutierrez-Reed para a função de 'armeira' em Rust foi outro ponto negativo para Baldwin, uma vez que ela não contava com os certificados e a experiência exigidos para trabalhar na função.

IMPERÍCIA

Também pesou contra o ator o fato de ele não ter se submetido a diversos treinamentos necessários para o manuseio de armas de fogo em cena -como também por ter deixado de receber recomendações básicas sobre o assunto, que levavam cerca de 30 minutos para serem ministradas, para conversar com familiares pelo celular.