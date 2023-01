SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin foi acusado formalmente de homicídio culposo nesta terça-feira (31) pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, durante as filmagens do filme "Rust" em 2021.

A decisão, tomada pela promotoria do estado do Novo México, já havia sido anunciada pela equipe. Junto do artista, Hannah Gutierrez-Reed, a responsável pelas armas usadas no set, também foi indiciada sob a mesma acusação.

De acordo com Mary Carmack-Altwies, primeira promotora judicial do estado, no último dia 19, "Depois de uma análise completa das evidências e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem."

A defesa do ator descreve a decisão como um "terrível erro judiciário", alegando que o indiciamento "distorce a trágica morte de Halyna Hutchins". "O sr. Baldwin não tinha motivos para acreditar que havia uma 'bala viva' na arma --ou em qualquer lugar no set de filmagem. Ele confiou nos profissionais com quem trabalhou, que lhe garantiram que a arma não tinha balas vivas."

Já a equipe de Gutierrez-Reed define a investigação como "falha" e "imprecisa", e que pretendem "trazer toda a verdade à luz".

Além do ator e da armeira, o primeiro assistente de direção do filme, Dave Halls, já concordou em se declarar culpado de uso negligente de uma arma letal.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins foi morta e o diretor Joel Souza foi ferido quando uma arma que Baldwin estava usando durante um ensaio em outubro de 2021 disparou uma bala real. O filme estava sendo filmado no Bonanza Creek Ranch, nos arredores de Santa Fé, Novo México.

Baldwin disse que foi informado de que a arma estava "fria", um termo da indústria que significa que era segura para usar, e que ele não puxou o gatilho. Ele processou membros da equipe por negligência.