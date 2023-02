SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um papo com Cara de Sapato durante a noite desta terça-feira (31) no BBB 23 (Globo), Gustavo negou que seus dentes sejam lentes -como os de MC Guimê.

Gustavo: "Tem um cara lá na minha cidade que tem problema nos dentes, quando sair daqui, eu vou ajudar."

Sapato: "Esse dente é seu mesmo, não é lente?"

Gustavo: "É meu mesmo, pessoal acha que é lente."

Sapato: "É bem certinho, parabéns"

Gustavo:"Eu usei aparelho, né. Quando eu era criança eu sofri muito com dentista, daí me pega porque às vezes a pessoa por causa do dente não consegue nem comer"