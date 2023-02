SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acometido por diversos problemas de saúde, o roqueiro conhecido pela banda Black Sabbath Ozzy Osbourne, 74, revelou por meio das redes sociais que não conseguirá seguir em turnê na Europa. O primeiro show seria na Finlândia, em maio, e o último em Londres, em junho.

"Esta é, provavelmente, uma das coisas mais difíceis que já tive que compartilhar com meus fãs leais. Como todos devem saber, há quatro anos sofri um grande acidente, onde machuquei minha coluna", começou.

"Meu único propósito durante esse tempo foi voltar ao palco. Minha voz está boa. No entanto, após três operações, tratamentos com células-tronco, sessões intermináveis de fisioterapia e, mais recentemente, o inovador tratamento Cybernics (HAL), meu corpo ainda está fisicamente fraco", emendou o músico.

O cantor agradeceu aos fãs que compraram ingressos, mas disse que percebeu que não conseguiria viajar de país em país nesse momento e sugeriu que todos busquem seus pelos valores pagos.

"Nunca teria imaginado que meus dias de turnê terminariam assim. Minha equipe está tendo ideias de onde poderei me apresentar sem ter que viajar."

Ozzy foi diagnosticado com doença de Parkinson em 2019. Com a doença, ele ainda tem de lidar com as ramificações de um acidente de quadriciclo em 2003. Ele sofreu lesões no pescoço, que mais tarde foram agravadas por essa queda de 2019 que exigiu a inserção de 15 pinos nas costas.