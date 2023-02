SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Tavares foi o segundo eliminado do BBB 23 (Globo) com 53,3% dos votos. Logo após sair do programa, o modelo foi conversar com Vivian Amorim e Patricia Ramos no Bate-Papo BBB, no Globoplay. O modelo refletiu sobre o motivo de ter sido eliminado: "Não fui só eu que errei dentro do jogo, mas eu tive o agravante de ter um erro pessoal. Acredito que foi essa a questão por eu ter saído."

Gabriel assistiu o recado que Tadeu Schmidt deu sobre o relacionamento com Bruna Griphao e avaliou: "É muito complicado, difícil ver, olhando de fora a minha reação, a reação da Bruna e a reação do Sapato, que no momento achou que estava envolvido em alguma coisa, mas é muito difícil, é complicado assistir tudo de novo."

O ex-BBB reviu também imagens em que dizia que o cabelo de Bruno era 'duro como carpete de grama' e ficou envergonhando com as cenas. "Percebi que eu fui infeliz ali na comparação com o cabelo dele, mas é que a gente estava falando sobre o gel, agora não tenho nem o que falar. Queria olhar dentro do olho dele, talvez ele tenha se sentindo incomodado e eu nem sei, ele não me falou nada", no final o modelo reforçou que pretende pedir desculpas ao brother.

Vivian perguntou se Gabriel acha que Bruno sentiu algum desconforto com o comentário. O modelo respondeu: "Como eu cometi alguns erros, talvez eu não tenha tido esse feeling." E complementou: "Não imaginei que poderia falar certas coisas em rede nacional."

O modelo também assistiu ao vídeo que Anitta contou com quais participantes do reality show tem mais intimidade. "A pessoa que eu tenho mais intimidade ali da casa é a Bruna Griphao, mas também conheço o Fred, conheço o MC Guimê e conheci muito por alto o Gabriel."

Na hora, o ex-BBB ficou muito sem graça e sem saber o que falar. Para completar a situação constrangedora, Patricia Ramos revelou que a cantora parou de seguir o modelo. Mas para se sair por cima, Gabriel mudou seu discurso e disse que ele e a cantora não tiveram nenhum relacionamento: "Não rolou romance nenhum. Foi questão de segundos."