SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De Taubaté, Antônio Cordeiro, 90, ganhou R$5 mil como prêmio por ser considerado o melhor fantasiado em um concurso realizado em Lorena, também interior de São Paulo. A escolha para a roupa foi inspirada em Carl Fredricksen', do filme "UP: Altas Aventuras" (Disney), e quem teve a ideia foi a filha do aposentado.

Cordeiro diz que se sentiu uma celebridade pois tirou muitas fotos com as pessoas. Mesmo ficando no local do evento até amanhecer, não queria ir embora. "Eu queria dançar, mas nem conseguia. Sempre vinha alguém mexer comigo. Me senti famoso. Fiquei na festa das 2h às 5h da manhã e até de dia me pediam foto", conta. "Tinha um pessoal com umas fantasias muito elaboradas também, mas acabei ganhando. Agradeço por tanto carinho".

Ele afirma que não conhecia o filme nem o personagem mas que a ideia, da filha Rose, foi ótima. "Ele fez muito sucesso, foi muito legal. Até eu me cansei lá, mas ele não. Chegamos 6h da manhã em casa, mas porque tivemos que tirá-lo de lá. Se dependesse dele, ficaria até mais tarde. Ele tem muito pique", comenta ela em entrevista ao portal g1.

Mesmo com a idade, Seu Antônio garante que tem muita energia e que não deixa de aproveitar os eventos em que comparece. Ele diz que sempre bebe duas cervejas e, vez ou outra, arrisca uma caipirinha.

"Eu gosto de balada, não quero nem saber. Quero diversão, dançar com a mulherada e beber com moderação", conta