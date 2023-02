SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo filme com o maior número de indicações ao Oscar de 2023, "Os Banshees de Inisherin" chega aos cinemas da capital paulista nesta quinta-feira, dia 2. No longa, a amizade entre dois homens é cortada por um deles sem maiores explicações.

A produção dirigida pelo cineasta inglês Martin McDonagh, que já levou uma estatueta dourada por "Três Anúncios para um Crime", recebeu nove indicações ao prêmio deste ano. O título concorre nas categorias de melhor filme, diretor, ator, atriz e ator coadjuvantes, roteiro original, edição e trilha sonora.

Com o anúncio dos filmes indicados ao Oscar, o principal nomeado, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", volta às telonas de São Paulo. A história acompanha uma família de imigrantes chineses que, além dos conflitos internos, precisam lidar com a confusa situação tributária da lavanderia que possuem. O que seria uma reunião de negociação se torna uma luta entre pessoas de outras dimensões que assumem os corpos dos protagonistas.

Nesta quinta-feira também estreia o novo terror de M. Night Shyamalan, diretor de "O Sexto Sentido". Em "Batem à Porta", o mundo está prestes a viver um apocalipse e quatro pessoas acreditam que a humanidade pode ser poupada com o sacrifício feito por uma família. No elenco, está Rupert Grint, um dos astros da saga "Harry Potter".

Os cinemas paulistanos recebem ainda, nesta semana, sessões especiais de "BTS: Yet to Come", show do grupo de k-pop gravado na Coreia do Sul antes da pausa temporária da boyband.

Confira abaixo todos os lançamentos da semana.

*

ANDANÇA - OS ENCONTROS E AS MEMÓRIAS DE BETH CARVALHO

O documentário exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo conta com cenas espontâneas e amadoras do arquivo pessoal de Beth Carvalho, considerada a madrinha do samba, em momentos de criação artística e convivência com importantes nomes da música, gravadas ao longo de cinco décadas.

Brasil, 2022. Direção: Pedro Bronz. 12 anos

OS BANSHEES DE INISHERIN

Colm e Pádraic são melhores amigos de anos que vivem na fictícia ilha irlandesa de Inisherin durante a guerra civil que divide o país, em 1923. De uma hora para outra, Colm decide romper a amizade sem dar explicações. Pádraic então tenta reatar o relacionamento entre os dois.

Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, 2022. Direção: Martin McDonagh. Com: Colin Farrell, Barry Keoghan e Brendan Gleeson. 16 anos

BATEM À PORTA

Quatro pessoas acreditam que uma escolha será capaz de impedir o apocalipse que está próximo de acontecer na Terra. Eles invadem uma cabana e fazem a família que se hospedava no local de refém. Em nome de deixá-los livres e impedir a morte de milhões de pessoas, os pais e a criança devem escolher quem será sacrificado. O terror é dirigido por M. Night Shyamalan, que recebeu duas indicações ao Oscar pelo trabalho em "O Sexto Sentido".

Estados Unidos e China, 2023. Direção: M. Night Shyamalan. Com: Dave Bautista, Jonathan Groff e Bem Aldridge. 16 anos

GEMINI - O PLANETA SOMBRIO

Quando os recursos da Terra parecem se esgotar e o planeta se torna inviável para a população, uma missão é enviada ao espaço em busca de um novo lar para a humanidade. Após uma falha de energia, a tripulação fica presa em um planeta desconhecido e encontra uma estranha forma de vida que tem seus próprios planos para o território.

Rússia, 2022. Direção: Serik Beyseu e Vyacheslav Lisnevskiy. Com: Nikita Dyuvbanov, Egor Koreshkov e Alyona Konstantinova. 14 anos

O GRANDE MAURICINHO

Mauricinho é um gato falante que se aliou a um grupo de ratos para aplicar golpes em cidades e vilarejos. Ele diz ser capaz de eliminar a infestação dos roedores, que fazem parte da gangue. Os planos do bichano podem estar com os dias contados quando ele chega à cidade de Bad Blintz.

Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, 2022. Direção: Toby Genkel. Livre

OPERAÇÃO HUNT

Estrelado pelo ator protagonista de "Round 6", o longa se passa nos anos 1980 na Coreia do Sul, quando o país vivia o auge da ditadura militar. A história acompanha diferentes equipes da agência de segurança e inteligência em busca de um espião infiltrado na defesa do país. Em meio às investigações e conflitos internos, fica claro que há um traidor com o objetivo de matar o presidente sul-coreano.

Coreia do Sul, 2022. Direção: Jung-jae Lee. Com: Jung-jae Lee, Woo-sung Jung e Hye-jin Jeon. 16 anos

TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO

O maior indicado ao Oscar 2023 está de volta aos cinemas. O longa concorre a 11 estatuetas, entre elas a de melhor filme. Na onda dos metaversos, o filme conta a história de uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que terá de controlar diferentes versões de si mesma em vários planos para poder salvar sua família.

Estados Unidos, 2022. Direção: Daniel Scheinert e Daniel Kwan. Elenco: Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan. 14 anos