SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo Juju Salimeni, 36, participou do Subversa Lab, podcast da ex-BBB e influenciadora Hana Khalil de hoje. Por lá, a influenciadora falou sobre padrões estéticos e tendências que a sociedade impõe.

"Uma vez ouvi de uma pessoa: 'Você só é gostosa, porque está de biquíni, porque se colocar uma roupa, fica gorda'. É absurdo. Se você estivesse inchada no programa [Pânico na TV], até gravava, mas o cara te deixava o tempo inteiro lá no canto", contou Juju.

Juju relembrou a pressão que sofria no Pânico na TV pela tendência de magreza imposta.

"Não está na moda mais ser fortona, não está na moda ter peitão. Não importa, gosto assim! Sempre teve isso e eu nunca quis me encaixar", confessou ela.

A empresária ainda contou que já ouviu de algumas pessoas que não seria convidada para ira lugares por conta de seu peso.

"Tem várias musas dessa época também que acabaram secando, e você continuou do jeito que você é", apontou Hana.

Juju, então, concordou com a apresentadora dizendo que as pessoas querem fazer uma lavagem cerebral na cabeça das outras.

"Então, está bom, então, eu não vou. Eu não vou mudar, eu gosto de ser assim", afirmou Salimeni, que ainda apontou que em uma época em que a internet dita regras, é importante entender que ninguém tem a obrigação de se adaptar a padrões.

Hana, por sua vez, opinou sobre o tempo em que Juju era panicat e ponderou sobre o fato dela também ser mulher.

"E talvez seja algo que não fosse acontecer com o Edu Sterblitch, com o Carioca? Se eles recusassem fazer algo, eles não iam ser desligados", refletiu a ex-BBB.

A influenciadora fitness concordou:

"A gente passou anos e anos lá sem contrato. Todos eles tinham contrato, salário, as meninas não tinham, porque eles não queriam dar essa segurança para elas. A gente passou por cada coisa", finalizou.