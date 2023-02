SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Sabrina Sato, 41, anunciou sua saída do programa Saia Justa, do canal pago GNT, já era esperado que ela anunciasse outro projeto em breve. Nesta quarta-feira (1º), o mistério foi desfeito: a apresentadora vai comandar ao lado de João Vicente de Castro, 39, um novo reality de relacionamentos que será exibido pelo Globoplay e pelo Multishow.

Vale lembrar que a dupla de apresentadores é um ex-casal. Sabrina e João Vicente namoraram entre 2013 e 2015 e, durante uma participação dela no Papo de Segunda Verão (também do GNT), eles disseram ter terminado na hora certa.

Ainda não há detalhes sobre o novo projeto, mas formatos que envolvem relações amorosas vem fazendo sucesso com o público jovem, como é o caso do Casamento às Cegas (Netflix) e o De Férias Com o Ex (MTV). A própria Sabrina já apresentou outro reality do gênero: o Game dos Clones, que era exibido pela Record e pelo Prime Video.

Atualmente, a apresentadora está no ar como jurada do The Masked Singer Brasil, na Globo, e tem sua rotina de rainha de bateria registrada no Carnaval da Sabrina, do GNT. Já João Vicente deve continuar como um dos apresentadores do Papo de Segunda, que teve a despedida de Fabio Porchat e Emicida exibida na última segunda-feira (30).

Espera-se que a dupla renda muitas risadas no novo programa, independente da linha que o programa seguir. Ambos são conhecidos pelo perfil "livro aberto" com que falam de suas vidas amorosas. João Vicente já falou sobre chorar durante o sexo, sobre ser "super brochável" e sobre como foi aprender sexo tântrico, enquanto Sabrina já disse ter 40 vibradores e revelou que perguntou ao atual marido, Duda Nagle, quando os dois iam transar logo depois de se conhecerem.