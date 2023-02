SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza, 32, foi vista nas tribunas do estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O motivo: acompanhar o jogo do time da casa contra o Palmeiras. Mas ela não torce para nenhuma das duas equipes. Na verdade, foi prestigiar a partida do jogador Yuri Lima, 28, rotulado como seu novo affair.

O jogador foi titular e atuou até os 37 minutos do segundo tempo. Mas o volante não conseguiu impedir a derrota para o time verde por 2 a 0.

Ambos se conheceram ainda no final do ano passado. Mais recentemente, o jogador postou uma foto enigmática nas redes sociais, fazendo aumentarem os rumores sobre o relacionamento. Na foto, o atleta aparecia na frente de um espelho com uma silhueta feminina. Ao lado, ele colocou uma figurinha de coração.

Os dois estão sendo vistos juntos desde que a atriz relevou estar solteira, quando terminou o relacionamento de quatro anos com o produtor musical Sérgio Santos. No Réveillon, Yuri foi visto em uma festa da artista.

Eles se seguem mutuamente no Instagram e é possível ver curtidas da cantora em algumas fotos postadas pelo jogador. Em uma delas, ele aparece de sunga em uma cachoeira.