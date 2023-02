SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Glória Maria ficou longe das telas por dois anos durante a pandemia. A jornalista, que morreu nesta terça-feira (2), voltou a dar as caras em março de 2022, quando foi ao Encontro com Fátima Bernardes e ao Altas Horas.

No Encontro, no dia 3 de março, Glória relembrou sua cobertura da Guerra das Malvinas, comentou o BBB e recebeu elogios dos internautas que acompanhavam o programa.

Fátima perguntou à jornalista sobre o convívio com as filhas, que até então estavam acostumadas a ver a mãe viajando o tempo todo antes da pandemia. Glória comentou sobre a experiência de ter filhas adolescentes. "Me diziam e eu não acreditava", disse.

A jornalista participou de um programa do Altas Horas alguns dias depois. Na ocasião demonstrou seu carinho pela Sandy e pelo Serginho Groisman, comentou sobre seus passaportes e sobre o tempo que passou sem viajar por causa da pandemia.

"Estou há 45 cinco anos viajando. E aí, de repente, dois anos se fazer nada, sentada em casa", disse no programa. Glória se declarou a maior expert em televisão que existe e disse que assistia a tudo que passava na Globo.

A jornalista comentou sobre seu começo de carreira. Disse que, quando começou, queria trabalhar escrevendo, e por quatro anos fez textos para a Globo. Na época, os repórteres não apareciam na televisão, apenas escreviam os textos para os apresentadores narrarem.

"Eu sou 'imbiografável'! É inescrevível minha biografia!", brincou, lembrando sua trajetória e as pessoas com quem trabalhou. A jornalista insistiu em não revelar sua idade, que sempre escondeu, e comentou sobre suas viagens.

No Globo Repórter, programa que apresentava ao lado de Sandra Annenberg, apareceu pela última vez no dia 5 de agosto de 2022, em uma matéria sobre agricultores e ambientalistas que restauram florestas. Em dezembro, foi afastada para tratar o câncer.