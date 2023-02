RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - No início de março de 2021, alguém teve a sacada e postou nas redes: se a data da primeira dose contra a Covid-19 é definida por faixa etária, eis a chance de desvendar um dos segredos mais bem guardados da TV brasileira -a idade de Gloria Maria. Foi um frenesi. No bolão da web, as apostas pendiam para os dias 21 e 22 de março, data prevista para a imunização da turma na casa dos 71 anos.

Gloria achou graça na história, ainda mais quando soube que fãs e paparazzi se preparavam para ficar de tocaia nos postos de saúde perto de sua casa. Só de onda, ofereceu R$ 500 a quem conseguisse fotografá-la sendo vacinada. No fundo, no fundo, revelou sentir um certo orgulho por tanta curiosidade. "Só ajuda a provar que, graças a Deus, não estou um bagulho", disse ela a esta repórter, à época.

A jornalista, morta nesta quinta-feira (2), vítima de um câncer, contou também, às gargalhadas e com aquela voz inconfundível, que sempre achou "uma birutice" a obsessão popular pelo ano de seu nascimento. "Mostro meu documento em todas as viagens que faço, não escondo de ninguém. Mas também não vejo por que contar", disse, em mais um habilidoso desvio do cerne da questão.

Quando tomou a segunda dose, Gloria postou em suas redes uma foto em que comemorava o reforço na imunização, e também o olé que deu em todos aqueles que tentaram flagrá-la no dia da primeira dose. "Bem, esperei para postar para ver se alguém tinha conseguido me fotografar vacinando! Até ofereci um prêmio, lembra?! [Risos] Já que ninguém conseguiu o prêmio é meu!", escreveu.