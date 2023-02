SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda NX Zero anunciou, nesta quinta-feira (2), uma turnê de reencontro depois de cinco anos longe dos palcos. A partir do dia 26 de maio, o quinteto original fará 18 apresentações da Tour Cedo ou Tarde, sendo as duas primeiras no Mita Festival, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Outras capitais foram incluídas na rota, com encerramento dos shows no dia 19 de agosto.

As vendas dos ingressos começam nesta sexta-feira, dia 3, a partir das 12h, pelo site oficial do grupo, com valores ainda não anunciados. Os únicos tickets já disponíveis são os do Mita Festival, que começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (1º), a partir de R$ 425.

De acordo com a nota oficial da turnê, a turnê Cedo ou Tarde busca referências de shows internacionais que exploram a interação com público e a criatividade no uso de LED, conteúdo e tecnologia. Inclusive, a formação completa e original do NX Zero estará de volta, com Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler.

Ainda em nota, Di Ferrero falou sobre a emoção de retomar os shows com o NX Zero. "A gente está muito muito empolgado, ficamos nos olhando e lembrando nos ensaios, parece que foi ontem que a gente deu uma pausa. Estou sentindo que vai ser um dos momentos mais incríveis das nossas vidas", aposta ele.

O último show do NX Zero, antes da pausa, ocorreu no dia 20 de dezembro de 2017, em São Paulo. De lá para cá, os músicos da banda vem se dedicando a outros projetos e Di Ferrero vem apostando em sua carreira solo.

TOUR CEDO OU TARDE

26/05 - Rio de Janeiro/RJ - MITA

04/06 - São Paulo/SP - MITA

22/06 - Porto Alegre/RS - Auditório Araújo Viana

24/06 - Vitória/ES - Praça do Papa

30/06 - Curitiba/PR - Live

07/07 - Florianópolis/SC - Hard Rock Live

08/07 - São José do Rio Preto/SP - Centro Regional de Eventos

14/07 - Belo Horizonte/MG - Expo Minas

15/07 - Ribeirão Preto/SP - Centro de Eventos Ribeirão Shopping

21/07 - Brasília/DF - Arena BRB Nilson Nelson

22/07 - Goiânia/GO - Goiânia Arena

29/07 - Salvador/BA - Arena Fonte Nova

04/08 - Recife/PE - Classic Hall

05/08 - João Pessoa/PB - Domus Hall

11/08 - Natal/RN - Arena das Dunas

12/08 - Fortaleza/CE - Colosso

18/08 - Manaus/AM - Studio 5

19/08 - Belém/PA - Espaço Náutico Marine Club