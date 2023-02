SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Wu-Tang Clan, que carrega a reputação de ser o maior grupo de hip hop de todos os tempos, faz show em São Paulo no dia 2 de abril deste ano -e convida três nomes de destaque do gênero no Brasil para dividir a programação com eles.

A apresentação, que acontece na Arena Open Air, que fica na área externa do Espaço Unimed, será precedida por shows de BK, da dupla de irmãs Tasha & Tracie e do Planet Hemp, clássico brasileiro com Marcelo D2 e BNegão entre os integrantes.

O grupo americano, atualmente formado por RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa e Cappadonna deve tocar músicas clássicas, como "C.R.E.A.M." (Cash Rules Everything Around Me) e "Protect Ya Neck", do disco de estreia da banda "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", de 1993, além de músicas solo de seus membros.

Os ingressos para o evento, que começa às 15h, já estão à venda e custam R$ 440, a inteira da pista comum, e R$ 640, a premium.

WU-TANG CLAN

Quando 2/4, às 15h

Onde Arena Open Air - r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Preço A partir de R$ 440

Link: https://www.eventim.com.br/