SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para homenagear Glória Maria, Roberto Carlos publicou nas redes sociais uma lembrança do dia em que os dois dançaram em Jerusalém, durante especial do cantor apresentado pela jornalista.

Na ocasião, Roberto convidou Glória para dançar "Unforgettable" no palco ao lado das muralhas da Cidade Velha.

No vídeo postado nesta quinta-feira (2), dia em Glória morreu vítima de um câncer, ele dança novamente com a amiga, três anos após a primeira vez, e os dois comentam o momento marcante em Israel.

"Esse momento foi dos mais bonitos, dos mais emocionantes da minha vida", ela disse. "Eu fiquei com vontade de dançar mais com você", o cantor respondeu.

Emocionado, Roberto afirmou não saber o que dizer sobre a morte da jornalista.

"Tudo seria muito pouco para falar das maravilhas de Glória Maria. Sua simplicidade, seu talento, seu carisma, tudo isso e muito mais nessa menina, essa menina sempre menina, minha querida Glorinha", escreveu.

O carinho entre os dois ficou público em 2010, quando ela foi convidada para apresentar um dos especiais do artista. No mesmo ano, o Rei deu uma entrevista a ela em sua casa e cantou para Glória. No ano seguinte, mais uma vez a apresentadora comandou o show especial do amigo, dessa vez em Jerusalém.