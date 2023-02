SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O "repórter secreto" do Fantástico (Globo) já não é mais tão secreto assim. Na quinta-feira (02), Eduardo Faustini resolveu quebrar o mistério para homenagear Glória Maria, com quem compartilhou os estúdios do jornalístico de 1998 a 2007, período em que a jornalista atuou como apresentadora do quadro.

Faustini sempre escondeu o rosto nas matérias do programa para preservar a identidade, já que realizou diversas reportagens investigativas. Nas redes sociais, inclusive, ele postava foto apenas de costas ou dos bastidores.

Na legenda, ele afirma que o país perdeu um grande nome da profissão. "O Brasil perdeu hoje um dos maiores nomes do jornalismo. Glória Maria será uma referência eterna para a profissão. Tenho enorme orgulho de ter sido amigo e parceiro dessa linda mulher", escreveu.