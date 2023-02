SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Participantes de "Squid Game: The Challenge", um reality show produzido pela Netflix inspirado na série "Round 6", ganharam o noticiário internacional com reclamações sobre os bastidores. Conforme publicado pela Variety e pela Rolling Stone norte-americana, os jogadores do programa descrevem a experiência como "desumana", "cruel" e uma "zona de guerra".

John (nome fictício) descreve que, no dia 23 de janeiro, ele foi levado para um galpão de aviões em Bedford, na Inglaterra. Ali, ele e cerca de 228 competidores precisavam ficar imóveis como estátuas dentro de uma cabine de uma aeronave em temperaturas frias. Médicos precisaram ser chamados conforme algumas pessoas desmaiaram, de acordo com o jogador.

O desafio duraria duas horas, e se tornou uma provação de sete horas conforme apurado pela Variety. John afirmou ter sentido uma "forte dor de cabeça" e que o jogo "não era mais respeitável ou divertido para pessoas mais velhas".

DESMAIOS

Outra jogadora, Marlene (também com nome fictício), viu outras pessoas passando mal. O boneco assassino parava de cantar e ela contou uma espera de 26 minutos, sem se mexer, durante uma rodada inteira. "Na segunda vez que a música tocou, vi em minha visão periférica esquerda que uma garota estava balançando. Então ela simplesmente cedeu e você podia ouvir a cabeça dela bater no chão", disse ela à Variety.

"Mas aí veio alguém no [microfone] e disse para mantermos nossas posições porque o jogo não está pausado. Depois disso, as pessoas começaram a cair como moscas", completou Marlene. Ela acredita que cerca de 4 pessoas desmaiaram.

Jenny, uma terceira competidora, conta que nunca passou "tanto frio por tanto tempo" em sua vida. "Não podíamos sentir nossos pés ou dedos dos pés. Foi ridículo. As condições eram absolutamente desumanas e não tinham nada a ver com o jogo."

A Netflix, em nota divulgada pela revista Rolling Stone, informa que investigou o caso e que os procedimentos de segurança foram verificados. "Apesar do clima muito frio no set, os participantes estavam preparados para isso e quaisquer alegações de danos graves são fruto de falso testemunho", diz parte do comunciado.