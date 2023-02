SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Spin-off do sucesso That '70 Show (1998-2006), a série That '90 Show mal estreou na Netflix e já foi renovada para uma segunda temporada. A rede de streaming confirmou a informação em comunicado ao site TV Line.

AGRADECIMENTO

"Todos nós, envolvidos em That '90s Show, estamos mais do que entusiasmados com a resposta calorosa e entusiástica à nossa primeira temporada. Mal podemos esperar para voltar a Point Place, para mais um verão de risadas e surpresas. Olá 1996!", festejou o cocriador do programa, Gregg Mettler.

PADRINHOS VETERANOS

"Nós aqui em Point Place percebemos que você tem muitas opções de entretenimento e estamos entusiasmados por você ter nos escolhido. Estamos ansiosos para entretê-lo nos próximos anos. Até breve!", acrescentaram Bonnie e Terry Turner, criadores da atração original.

RENOVAÇÃO A JATO

A decisão de renovar That '90 Show foi tomada pouco mais de duas semanas após o lançamento da série, em 19 de janeiro, devido à excelente aceitação que teve pelos assinantes da Netflix nesse curto período.