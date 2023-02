SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eventim diz que a demanda por ingressos para o show do RBD no Brasil foi "inédita e uma das maiores do mundo". Segundo a empresa, as apresentações da banda mexicana tiveram procura simultânea de mais de 665 mil fãs pelos bilhetes.

"O esgotamento dos ingressos quase que imediatamente à abertura de vendas é um fenômeno bastante comum aos artistas de grande relevância nos cenários nacionais e internacionais. Infelizmente, nestes casos em que a demanda por compra supera em muitas vezes o número de ingressos disponibilizados para a venda e por mais que nossos sistemas e operação funcionem na normalidade, há, na sua grande maioria, um grande sentimento de frustração dos fãs que reverbera negativamente na mídia e nas redes sociais", diz a Eventim, em nota.

