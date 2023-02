SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã desta sexta-feira (3), Kleber Bambam compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram para mostrar seu novo carro, uma BMW X7 2023, comprada nos Estados Unidos. O veículo custa R$ 1 milhão.

"É isso aí, pessoal. Mais um sonho realizado em 2023. Comprei uma X7, lançamento, nem chegou no Brasil. E você que tem um sonho, acredite no seu sonho, só depende de você", comemorou o campeão do BBB 1 (Globo).

Na sequência, Bambam fez um 'tour' pelo carro, tanto dentro como fora. O influenciador já havia comprado uma Mercedez turbo amarela, em 2021, no valor de R$ 1,5 milhão.

Atualmente, Bambam mora em Miami, nos Estados Unidos, e participa de competições de fisiculturismo.