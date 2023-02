SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rupert Everett, 63, deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha ao revelar em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph que sabe com quem o príncipe Harry, 38, perdeu a virgindade. É que, segundo o ator, não foi da forma que o filho do rei Charles 3º, 74, contou no livro de memórias "Spare".

Na obra, lançada no dia 10 de janeiro, o irmão do príncipe William, 40, afirma que sua primeira vez foi com "uma mulher mais velha" que o tratou como um "jovem garanhão" e teria ocorrido em um descampado atrás de um "pub movimentado". Porém, Everrett diz que não foi exatamente assim que ocorreu.

"Eu sei quem é a mulher com quem ele perdeu a virgindade", afirmou na entrevista, dando uma piscadinha de olho, segundo o relato do jornal. "E não foi atrás de um pub. E não foi neste país. Estou apenas divulgando o que sei."

A publicação não informa qual seria a relação entre Everett e Harry. O ator já foi visto em duas ocasiões, em eventos públicos, com a rainha consorte Camilla, que é madrasta do príncipe. Ao Telegraph, uma fonte próxima a ele disse que o ator não teria como ter acesso a um detalhe tão pessoal sobre Harry.

Everett também já relatou um encontro com a princesa Margaret (1930-2002), tia-avó de Harry, durante participação no Graham Norton Show, em 2015. "Uma vez, por volta de 1986, fui ao teatro com ela e com sua dama de companhia", revelou. "Nunca mais fui convidado depois que ela percebeu que ali havia duas princesas -e uma delas era eu."